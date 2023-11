Aardman har bare nok leire til å lage én film til

HQ

Aardman, stop-motion-animasjonsstudioet som holder til i Bristol i Storbritannia og er kjent for å ha gitt liv til Wallace & Gromit og Chicken Run ved hjelp av leire, har avslørt at de står overfor et alvorlig dilemma.

Ifølge The Telegraph er Aardman i ferd med å gå tom for leire som de trenger for å lage filmer. Årsaken er at studioet bruker en helt spesiell type leire som bare har blitt laget av Lewis Newplast. Newplast har bare laget leiren sin på en fabrikk i Torquay, og denne fabrikken har nylig lagt ned, noe som betyr at Aardman står uten fremtidig tilgang på den karakteristiske leiren.

Da Aardman fikk nyheten om den forestående nedleggelsen, kjøpte Aardman opp så mye leire som fabrikken hadde tilgjengelig, men Aardman bemerker at dette bare vil være nok til å lage én film til, nærmere bestemt den neste Wallace & Gromit som er ventet i 2024. Det betyr at Aardman etter den filmen må finne en passende erstatning for leiren, eller i stedet bli tvunget til å slutte å lage filmer helt.

Når det gjelder hva animasjonsstudioet har i vente, har Chicken Run: Dawn of the Nugget premiere på Netflix neste måned.