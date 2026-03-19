Aardman lanserer ny trailer for Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

Aardman, skaperne av Wallace & Gromit og Chicken Run, tar oss med tilbake til en fredelig gård, som er hjemmet til verdens smarteste og mest rampete sauer. Nok en Shaun the Sheep-film er på vei, og det ser ut til at dette kan bli Shaun's Curse of the Were-Rabbit.

Traileren viser Shaun, flokken hans og bonden som våkner som de døde, før gjengen ser et massivt, hårete beist snuble over horisonten. Det ser ut til at det er opp til Shaun å fange dette beistet og ta det med hjem før det kan skape problemer for både sauer og byfolk.

Filmen er omtrent så skummel som en Shaun the Sheep-film kan bli, og lander litt før Halloween, så vi kan se for oss at dette kan være et skrekkalternativ for alle som elsker gresskar, men hater jumpscares.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom Denne filmen føyer seg inn i rekken av Aardman-prosjekter. I 2024 brakte de Feathers McGraw tilbake for Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl. Året før lanserte de Chicken Run-oppfølgeren Dawn of the Nugget, og de har også en Pokémon-crossover på gang.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom kommer på kino 18. september.