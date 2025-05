Aardman vil gi ut en ny Shaun the Sheep-film i 2026

Aardman har opplevd en skikkelig oppblomstring i det siste. Stop-motion-produksjonshuset har utvidet mange av sine mest elskede franchiser de siste årene, med en ny Chicken Run i 2023, en ny Wallace and Gromit i fjor, og i 2026 kan vi også forvente et nytt Shaun the Sheep forsøk.

Som nylig annonsert, vil Aardman ha premiere på en ny film i 2026 kalt Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom, og for de i Storbritannia kan vi forvente at den får premiere på kino først og deretter på Sky Cinema kort tid etterpå. Studiocanal vil håndtere distribusjon av filmen i regioner utenfor Storbritannia, selv om det faste omfanget av disse planene ennå ikke er forklart.

Når det gjelder hva denne filmen handler om, blir vi fortalt at den kommer for å markere 30 år siden Shauns debut i Wallace and Gromit: A Close Shave, og at den vil fortelle en historie som foregår rundt Halloween. Synopsis legger til :

"Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom ser beboerne på Mossy Bottom Farm se frem til Halloween - helt til den klønete bonden ødelegger flokkens elskede gresskarhage! Når Shaun blir MAD SCIENTIST for å løse problemet, kommer ting raskt ut av kontroll ... Bonden er forsvunnet, og et vilt beist streifer rundt i Mossingham-skogen, og alle ingrediensene er på plass for et uhyrlig morsomt familieeventyr."

Selv om det ikke er nevnt noen fast premieredato ennå, er det uhyggelige sesongtemaet sannsynligvis veldig talende, så vi kan uten tvil forvente at den kommer rundt september/oktober 2026.