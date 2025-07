Aardmans stop-motion Pokémon-prosjekt vil foregå i Galar-regionen

Det er et par stop-motion-animerte Pokémon-prosjekter under arbeid, blant annet en ny runde med episoder for Pokémon Concierge. I fremtiden vil også The Pokémon Company og Aardman gå sammen om et nytt prosjekt som vi nå vet litt mer om.

Under dagens Pokémon Presents -sending fikk vi vite at dette prosjektet vil bli kjent som Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu, og at det vil foregå i Galar-regionen og inkludere en rekke forskjellige elskede lommemonstre fra det området også.

Vi har ikke sett noen bilder av substans ennå, men dette gir mening fordi vi også ble fortalt at premierevinduet er planlagt til 2027, noe som betyr at det fortsatt er et godt stykke unna.

Er du spent på Pokémon Tales?