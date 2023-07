Aaron Donald skriver historie med sin syvende Madden 99-rating på rad i rad.

HQ

Med det neste Madden-spillet som lanseres om en måneds tid, og dette er Madden NFL 24, har EA begynt å dele spillerratingen for årets spill, og så langt har de blant annet avslørt to av spillerne som har fått den unnvikende maksimumsratingen 99 Overall.

I spissen for dette ligger Los Angeles Rams Aaron Donald, som har skrevet historie ved å bli den første spilleren noensinne som har fått en 99 Overall -rating i sju Madden-spill på rad. Det er litt av en bragd for den spillødeleggende idrettsutøveren.

Når det gjelder hvem andre som har fått 99-merket, er det så langt bare Minnesota Vikings Justin Jefferson som har fått den unnvikende poengsummen, etter en kjempesesong der han har utmerket seg som NFLs beste wide receiver.

I løpet av de neste dagene og ukene kan vi forvente at det vil komme flere vurderinger, inkludert det som sannsynligvis vil være minst to 99-spillere til, ettersom et Madden-spill vanligvis debuterer med minst fire 99-stjerner.

Du kan se hele listen over spillerratinger her.