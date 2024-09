Aaron Eckhart spiller sammen med Tim Roth i action-thrilleren Classified

Vi ser stadig flere filmer som rett og slett hopper over kinoene og bare debuterer som digitale tilbud, mange av dem ikke engang som en del av en strømmeplattform. En av de neste som får denne behandlingen er action-thrilleren Classified.

Aaron Eckhart spiller hovedrollen som en CIA-lejemorder som oppdager at hans mangeårige sjef, spilt av Tim Roth, egentlig har vært død i årevis, og at avdelingen han har jobbet for også har vært nedlagt en stund. Med dette i bakhodet setter han seg sammen med datteren sin, spilt av Abigail Breslin, for å finne ut hvem som har gitt ham ordrene i årevis i stedet for CIA selv.

Filmen kommer utelukkende til digitale plattformer 22. oktober, og du kan se traileren og et mer beskrivende sammendrag nedenfor.

Sammendrag: "En CIA-lejemorder (Aaron Eckhart) har operert alene i felten i mer enn 20 år, og bruker "Help Wanted"-seksjonen i avisene for å få sine ordrer fra byrået. Hans forsvunne datter (Abigail Breslin), som nå er analytiker i britiske MI6, sporer ham opp for å overbringe sjokkerende nyheter: CIA-sjefen hans (Tim Roth) har vært død i årevis, og avdelingen er for lengst lagt ned. Sammen setter de seg fore å finne ut hvem sine ordrer han har utført."