Aaron Paul fra Breaking Bad kan spille hovedrollen i sesong 2 av Fallout

HQ

Nylig meldte vi at Fallout sparer noen av de store øyeblikkene til sesong 2 for ikke å røpe alt med en gang, og det ser ut til at Breaking Bad- og Westworld-stjernen Aaron Paul kan dukke opp i serien sammen med Deathclaws og Nuka.

I en samtale med IGN avslørte showrunner Jonathan Nolan at Paul er en stor fan av spillene. "Aaron Paul var på premieren, et menneske jeg er veldig glad i", sa Nolan. "Og han var veldig høflig. Han var veldig begeistret for serien. Det var en slags uuttalt "Hva skjer, mann?". Men vi har hørt fra så mange mennesker, og det er gøy å se Fallout-fansen komme ut av treverket."

"Folk du har kjent lenge, og du innser at "du har jo spilt hele tiden". Så det har vært veldig gøy."

Det hadde vært interessant å se hvem andre som var en hemmelig fan av Fallout, og hvem andre som kan tenkes å bli interessert i spillene fra denne serien. Det virker allerede som om Fallout har vært en stor hit for Amazon, noe som gir en følelse av at sesong 2 er et spørsmål om når, snarere enn om, vi får se den.