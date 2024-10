Aaron Pierre bekreftet som John Stewart i den kommende DC-serien Lanterns

HQ

Så sent som denne uken rapporterte vi at den vanligvis troverdige insideren Jeff Sneider hadde konkludert med at skuespilleren Stephan James var favoritten til rollen som Green Lantern-helten John Stewart.

I samme innlegg skrev han imidlertid også at den britiske skuespilleren Aaron Pierre (som vi nylig så i Netflix-thrilleren Rebel Ridge) hadde prøvespilt, og i løpet av onsdagen annonserte DC-filmsjef James Gunn til slutt via Threads at det faktisk var sistnevnte som til slutt fikk rollen. Gunn ser ut til å være veldig sikker på at han fikk rett, og uttalte :

"Etter en lang og slitsom serie med auditions er jeg helt sikker på at vi har funnet en utrolig John Stewart."

James Gunn bekrefter også at Kyle Chandler skal spille rollen som den eldre Green Lantern-helten Hal Jordan, noe vi faktisk trodde var offisielt allerede siden det har vært rapportert lenge.

Alt vi egentlig vet om serien, som skal hete Lanterns, er at det blir en litt mørkere drapshistorie som har blitt sammenlignet med HBO-suksessen True Detective. Premisset for serien lyder:

"Serien følger den nyrekrutterte John Stewart og Lantern-legenden Hal Jordan, to intergalaktiske politimenn som trekkes inn i et mørkt, jordbasert mysterium når de etterforsker et mord i det amerikanske innlandet."

