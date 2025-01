Aaron Pierre har begynt å trene for rollen som John Stewart

HQ

DCU føles ikke så langt unna nå. Senere i år starter James Gunn sitt første live-action-prosjekt i dette nye universet med Superman, og i 2026 får vi se Supergirl: Woman of Tomorrow, og Lanterns -serien.

Aaron Pierre skal spille John Stewart i prosjektet, og han virker ekstremt dedikert til rollen. I en samtale med Virgin Radio UK avslørte Pierre at han allerede har begynt den fysiske treningen, og at han er opptatt av ulike former for research.

Pierre sier at han er "veldig nøye ... jeg vil virkelig snu hver stein. Jeg vil virkelig snu hver stein."

Pierre vil ikke gi oss introduksjonen til Lanterns i James Gunns DCU, da det vil komme fra Guy Gardener, spilt av Nathan Fillion. Men med tanke på at det er en mindre rolle, forventer vi et mye større dypdykk i rollen Green Lanterns vil spille når Pierre inntar scenen.