Aaron Pierre ryktes å ta over som den neste James Bond

Intensivt arbeid er i gang for å finne den neste James Bond. Dette skjer etter at Amazon kjøpte MGM Studios for rundt 8,5 milliarder dollar, etterfulgt av å bruke ytterligere rundt en milliard dollar på å skaffe seg kreativ kontroll over 007-serien. Michael G. Wilson og Barbara Broccoli er med andre ord ute av bildet, og de to nye produsentene som jakter på talent er Amy Pascal og David Heyman, som formelt har tatt over tøylene for den neste Bond filmen.

Ryktene og spekulasjonene er mange, og ifølge innsideren Daniel Richtman er Rebel Ridge stjernen Aaron Pierre nå en av de heteste kandidatene. Hans merittliste er ganske imponerende, det må sies, med roller som Dev-Em i Krypton, Caesar i The Underground Railroad, Malcolm X i Genius og stemmen til Mufasa i Mufasa: The Lion King.

Så det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før vi får en offisiell kunngjøring, ettersom Amazon neppe vil ønske å dra ut prosessen for lenge med tanke på de investeringene som er gjort. De to store puslespillbitene som gjenstår er skuespilleren og regissøren, før de endelig kan komme i gang med å gjenoppfinne Bond -universet.

Hva tror du, er Aaron Pierre en passende kandidat til rollen som Bond?