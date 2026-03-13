Aaron Pierre sin Green Lantern bekreftet å dukke opp i Man of Tomorrow

HQ

Vi har ikke fått noe nytt å se fra DCU siden den andre sesongen av Peacemaker startet i august 2025, men i juni kommer Supergirl, etterfulgt av Lanterns i august og Clayface i oktober.

Og apropos Lanterns, det ser ut til at vi i det minste får se mer til John Stewart (spilt av Aaron Pierre), en Green Lantern, i en ikke altfor fjern fremtid. The Hollywood Reporter har avslørt at Pierre vil dukke opp i Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow i juli 2027.

Som du sikkert husker, fikk vi også møte en annen Green Lantern i Superman, nemlig Guy Gardner. Glimrende spilt av Nathan Fillion. Han er allerede bekreftet å dukke opp i Lanterns, men om han også vil dukke opp i Man of Tomorrow er fortsatt uklart.

For øvrig fikk vi nylig se den første traileren for Lanterns, så hvis du gikk glipp av den da, har du nå en ny sjanse nedenfor. Det sies at den er inspirert av blant annet True Detective, Fargo og No Country for Old Men.