Aaron Rai blir den første engelskmannen som vinner PGA Championship siden 1919, og den første ikke-amerikaneren siden 2015

HQ

Aaron Rai var ikke en av favorittene til å vinne PGA Championship forrige helg, men den 31 år gamle golfspilleren fra Staffordshire overrasket alle da han ble den første engelskmannen til å vinne PGA Championship på over hundre år, siden Jim Barnes i 1919, og den første ikke-amerikaneren siden australske Jason Day i 2015. Han gjorde det med stil, og ble også den første spilleren i PGA Championship-historien som senket scoren sin i hver runde.

Det var ikke lett, for den siste dagen, søndag, var det 22 spillere innenfor fire slag fra ledelsen, noe som er ny rekord i PGA Championship. Rai passerte først tyskeren Matti Schmid og forsvarte ledelsen og endte på -9 i finalerunden, foran Jon Rahm (6), som var tilbake fra LIV Golf, og amerikaneren Alex Smalley. Rahm og Smalley endte på delt andreplass, tre poeng bak Rai.

Dermed oppnådde Aaron Rai sin største seier i karrieren, til tross for at han sliter med en nakkeskade som hindrer ham i å spille jevnere. Det har vært en frustrerende sesong, så det å stå her er utenfor min villeste fantasi, sier han.