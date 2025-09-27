Aaron Sorkin er tilbake med The Social Reckoning

Mesterlige Aaron Sorkin står nok en gang bak kameraet. Etter flere år med spekulasjoner og forberedelser er det nå offisielt: The Social Network får en oppfølger med tittelen The Social Reckoning. Verdenspremieren er planlagt til 9. oktober neste år, med Jeremy Strong i rollen som Mark Zuckerberg, Mikey Madison som varsleren Frances Haugen og Jeremy Allen White som journalisten Jeff Horowitz.

Ifølge Sorkin vil The Social Reckoning fungere som et andre kapittel, og fortelle den sanne historien om hvordan Haugen og Horowitz jobbet sammen for å avsløre Facebooks største hemmeligheter. Filmen vil etter sigende fokusere på selskapets håndtering av desinformasjon, påvirkningen sosiale medier har på yngre generasjoner, og hvordan Facebook kan ha påvirket voldelige og politiske hendelser rundt om i verden.

Sorkin har tidligere sagt at han bare ville skrive en oppfølger hvis David Fincher kom tilbake for å regissere - men denne gangen tar Sorkin på seg regien selv. Fans håper nå at The Social Reckoning blir like gripende og intens som The Social Network, selv uten Finchers medvirkning.

