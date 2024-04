Aaron Taylor-Johnson er lei av å bli spurt om han blir James Bond

HQ

Det er fortsatt et av de største spørsmålene i filmverdenen som vi venter på en åpenbaring om. Jeg snakker selvfølgelig om hvem som skal overta rollen som James Bond når filmserien skal rebootes, og det heteste navnet har i lengre tid vært Aaron Taylor-Johnson. Før det offisielt blir avslørt hvem som blir den neste 007 må den 33 år gamle skuespilleren tåle å bli spurt om dette en rekke ganger.

I et nylig intervju med Associated Press blir Aaron spurt om han er lei av å bli spurt om Bond, og reaksjonen er et merkbart trøtt sukk, og så spør han tilbake: "Er du lei av å stille spørsmålet?". Intervjueren svarer at hun gjerne vil vite det, hvorpå de begge ler kort, før Aaron trasker av gårde med et: "Ok, ha det bra."

Du kan se klippet her.