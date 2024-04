Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes og Jodie Comer blir med i 28 Years Later

Da Jonas skrev om at Sony endelig hadde gitt grønt lys til 28 Years Later, en oppfølger til 28 Days Later og 28 Weeks Later, avsluttet han artikkelen med å dele sitt håp om å få se den om et par år. Min svenske kollega trenger kanskje ikke å vente så lenge.

HQ

Den svært pålitelige Justin Kroll hos Deadline melder nemlig at Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes og Jodie Comer har signert for å spille i 28 Years Later. Ganske overraskende valg, ettersom forgjengerne valgte det som da var mindre kjente skuespillere, men jeg klager ikke.

En annen spennende ting med at denne trioen allerede har signert er at det forhåpentligvis betyr at innspillingen kan starte snart hvis timeplanene deres tillater det. Det er også verdt å merke seg at de to første filmene i denne nye trilogien sies å bli spilt inn rett etter hverandre, så Jonas får kanskje til og med se den andre filmen om et par år hvis alt går som smurt.