Aaron Taylor-Johnson "brydde seg ikke" om storfilmer som Avengers og Godzilla

Storfilmene kom tett i tett for skuespilleren Aaron Taylor-Johnson, som medvirket i storfilmer som Kickass, Godzilla og Avengers: Age of Ultron, men gjorde ikke mange flere opptredener i slike filmer før han fikk rollen i tegneseriefilmen Kraven the Hunter. Taylor-Johnson forklarte imidlertid til Esquire at han egentlig ikke brydde seg om disse storfilmene, ettersom han prioriterte sine egne barn fremfor slike filmer på den tiden:

"Alle disse tingene sto i kø for meg. (...) Men jeg brydde meg egentlig ikke om dem. Jeg ville bare være sammen med barna mine. Jeg ville ikke bli tatt fra dem. Jeg strevde med hvordan det ville være... Jeg brydde meg også litt om det."

Nå som skuespilleren tar fatt på et nytt tegneserieprosjekt som Kraven, ser det imidlertid ut til at holdningen har endret seg noe, og han sier at han vil ta det på alvor denne gangen:

"Ærlig talt trodde jeg at jeg var ferdig med denne typen filmer. Du kan ikke gå inn i denne rollen, du kan ikke gå inn i denne serien med en halvhjertet, la oss se hvordan det går-holdning. Du må være mentalt forberedt på hva som kan komme til å skje. Jeg tror jeg er så trygg i livet mitt nå at jeg vet at jeg kan takle det."

Filmen, som av regissør J.C. Chandor beskrives som en tragedie, kommer på kino i slutten av august.

Hva synes du om Taylor-Johnson? Vill du se honom som Kraven the Hunter?

Takk Comicbook.com