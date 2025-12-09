Abaddon the Despoiler kommer for å ødelegge Imperiets fest i en ny JoyToy-figur

HQ

Hvis du er lei av å se all "god fyr" Space Marine-representasjonen i Warhammer 40,000s JoyToy-samarbeid, trenger du ikke lete lenger, da den store pappaen til Chaos Space Marines får en ny figur frisk fra dypet av Warp.

Abaddon the Despoiler, Warhammer 40,000s store slemme hvis det var en, er nå oppe for forhåndsbestilling på JoyToys nettsted. Figuren i skala 1/18 er 16,2 cm høy, med 26 leddpunkter, utskiftbare deler og store mengder detaljer.

Abaddon ser truende ut, men den detaljene kommer til en ekstra kostnad. Akkurat nå kan du ta tak i denne plastfiguren for £ 126.99, som er mer enn det dobbelte av prisen for noen andre Space Marines i JoyToy-serien. Med detaljnivået som er gitt på Abaddon, er vi imidlertid ikke overrasket over å se en økt kostnad.

