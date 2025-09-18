Gamereactor

Verdensnyheter

ABC trekker "Jimmy Kimmel Live" på grunn av Charlie Kirk-kommentarer

Det Disney-eide nettverket suspenderer kveldsshowet på grunn av politiske motreaksjoner og FCC-granskning.

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at ABC har fjernet "Jimmy Kimmel Live" fra sendeskjemaet på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Avgjørelsen kommer etter press fra FCC og lokale tv-selskaper som er bekymret for innholdet, og Trump hyller tiltaket. I mellomtiden kritiserte demokrater og ytringsfrihetsforkjempere handlingen, og kalte den en trussel mot ytringsfriheten. Suspensjonen føyer seg inn i en økende trend av mediepersonligheter som får konsekvenser for kommentarer om sensitive politiske hendelser, noe som understreker spenningen mellom underholdning, politikk og regulatorisk tilsyn. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

LOS ANGELES - 11. DESEMBER: Jimmy Kimmel ved Don Mischer-stjernen på Hollywood Walk of Fame på Hollywood Boulevard 11. desember 2014 i Los Angeles, CA // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUSA


