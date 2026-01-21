Tidligere statsminister Shinzo Abes drapsmann dømt til livstid i en sak som rystet Japan

HQ

En japansk domstol dømte onsdag Tetsuya Yamagami til livsvarig fengsel for drapet på tidligere statsminister Shinzo Abe, og satte dermed et rettslig punktum for en sak som har rystet landet og gitt gjenklang i det politiske systemet. Abe, Japans lengstsittende leder, ble skutt og drept i juli 2022 mens han holdt en valgkamptale i den vestlige byen Nara.

Yamagami (45) innrømmet å ha drept Abe med en hjemmelaget pistol og bestred ikke sin skyld under rettssaken. Aktoratet hadde lagt ned påstand om livstidsstraff, og kalte angrepet en forbrytelse uten sidestykke i etterkrigstidens Japan, mens forsvaret argumenterte for en mildere straff på opptil 20 år, med henvisning til personlige vanskeligheter og familietraumer knyttet til Enighetskirken.

Nara, Japan - 9. juli 2022: En japansk mann står i regnet og ber på stedet der Shinzo Abe ble drept // Shutterstock

Dommer Shinichi Tanaka, som avsa dommen, beskrev skytingen som "foraktelig" og sa at det å skyte inn i en folkemengde var "ekstremt farlig og ondsinnet", ifølge den offentlige kringkasteren NHK. Yamagamis advokater sa at de ville rådføre seg med ham om hvorvidt han skulle anke.

Selv om Abe ikke lenger var statsminister da han døde, var han fortsatt en dominerende kraft i det regjerende Liberaldemokratiske partiet (LDP). Drapet på Abe skapte et maktvakuum som førte til gjentatte lederstrider og svekket partiets grep om regjeringen, til tross for at Abes tidligere protesjé Sanae Takaichi nå leder både LDP og landet.

Saken førte også til fornyet gransking av båndene mellom LDP og Foreningskirken, etter at Yamagami sa at han var ute etter Abe på grunn av den tidligere lederens forbindelser til grupper tilknyttet kirken. Senere etterforskning har avslørt omfattende forbindelser mellom lovgivere og organisasjonen, noe som ytterligere har svekket tilliten til partiet som har styrt Japan i det meste av etterkrigstiden.