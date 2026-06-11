About Fishing forvandler fredelig sportsfiske til stille skrekk

Vi spiller vanligvis fiskespill for å slappe av. Kast ut snøret, vent på napp og trekk inn fisken. Atmosfæren er fredelig. En følelse av ro senker seg. Men det kommende spillet « About Fishing » ser ut til å gå i en annen retning. Her er stemningen helt annerledes. Faktisk ganske uhyggelig.

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Spillet beskrives som følger:

"About Fishing er et mystisk fiskespill som blander den rolige, meditative rytmen ved fiske med den stille spenningen ved oppdagelse. Det beveger seg mellom ro og uro, ettersom hver fangst bringer deg nærmere å avdekke hva som ligger under."

Det ble presentert under PC Gaming Show, hvor det også ble avslørt at det finnes en demo tilgjengelig for alle som ønsker å prøve det. Spillet er utviklet av The Water Museum, og skaperen, Kevin, sier at han ble inspirert av Shenmue og Sega Bass Fishing.

Spillet har ikke en fastsatt utgivelsesdato ennå, men kommer "snart". Det vil bli utgitt for PC og PlayStation 5. En trailer er tilgjengelig nedenfor.