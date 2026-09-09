Absolum, et av de beste «beat ’em up»-spillene i nyere tid, kommer til mobil

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Absolum er på vei til noen nye plattformer. Dotemu, Guard Crush og Supamonks’ roguelike beat ’em up-kampspill kommer til Android og iOS i november.

I spillet tar du kontroll over en av fire helter mens du kjemper deg gjennom fantasilandet Talamh for å møte solkongen Azra, som har forbudt all magi og gjort trollmenn til slaver etter en katastrofal hendelse forårsaket av noen av deres egne. Absolum har blitt fullstendig omdesignet for mobil, med nytt brukergrensesnitt, fullstendig berøringsstyring, prestasjoner og mer. Hvis du allerede har kjøpt spillet, vil du dessuten kunne fortsette spillet ditt både på farten og hjemme. Kryssprogresjon er tilgjengelig på mobil og PC hvis du bruker samme Google Play Games-konto.

Online-samarbeid nevnes i pressemeldingen, men det er ukjent om lokalt samarbeid vil være en funksjon ved mobilutgivelsen. Støtte for spillkontroller er tilgjengelig, så det er mulig. Uansett kommer « Absolum til iOS og Android 5. november, og hvis du forhåndsregistrerer deg på Google Play eller forhåndsbestiller via App Store, får du 30 % rabatt.