Absolum får sin egen animerte serie

HQ

Absolum Det er kanskje ikke engang kommet ut ennå, men beat 'em up har allerede sikret seg en animert serieadaptasjon. Det roguelike slagsmålsspillet har strålende håndlagde animasjoner og en tegneserieaktig verden, designet av Supamonks, som også vil stå bak den kommende serien.

"Vi er spesielt glade for å lage denne animerte serien fordi Supamonks har vært involvert i Absolum -prosjektet siden oppstarten," sa Supamonks CEO Julien Bagnol-Roy (via Gematsu). "Teamene våre har vært med på å forme dette universet helt fra starten av, og det å nå kunne forvandle det til en animert serie føles som et logisk og spennende neste skritt i arbeidet vårt. Det er en unik mulighet til å tilføre en ny dimensjon til en verden vi allerede kjenner så godt."

Detaljer som handlingen, rollebesetningen og mer er ennå ikke offentliggjort, men historien i spillet følger en gruppe utstøtte som prøver å styrte solkongen Azra. Med forbudt magi til fingerspissene og en trollkvinne som leder dem, høres opplegget like bra ut for et videospill som det er for en tegnefilm å kose seg med på en regnfull lørdag formiddag.

"Som den første originalproduksjonen i vår portefølje har Absolum fått spesiell oppmerksomhet i alle faser av utviklingen. Takket være spillets historie, kunst og narrative utvikling er vi sikre på at det vil bli forvandlet til en utrolig TV-serie - en serie vi gjerne vil se selv," sier Dotemu-sjef Cyrille Imbert. "Kvaliteten på arbeidet deres og deres engasjement i spillets kunstneriske retning gjør Supamonks til den ideelle partneren for dette ambisiøse prosjektet."

Absolum lanseres på PlayStation, PC og Nintendo Switch den 9. oktober.