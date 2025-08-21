Absolum får utgivelsesdato i oktober og ny trailer på Gamescom

Upcoming Absolum er utviklet av Dotemu, teamet som er best kjent for det kritikerroste Streets of Rage 4. Under Gamescoms åpningskveld ble det vist en ny trailer som avslørte mer av spillets fargerike, håndtegnede kunststil og fartsfylte kamper. Fansen fikk også den etterlengtede utgivelsesdatoen: 9. oktober, når spillet kommer til PC, Playstation 4 og 5, og Switch.

Historien utspiller seg i Talamh, en verden som ble knust av en magisk katastrofe utløst av maktsyke trollmenn. I etterkant har magi blitt fryktet av folket, noe som har gjort det mulig for solkongen Azra å ta kontroll. Gjennom sin Crimson Order gjør han trollmenn til slaver og innsetter lojale fyrster til å herske over erobrede land. Mot hans tyranni reiser den høye trollkvinnen Uchawi og en liten gruppe opprørere seg, som våger å bruke forbudt magi i strid med hans eneveldige styre.

Absolum er et sideskrollende beat 'em up med roguelike-progresjon, der hvert løp styrker heltene dine. Så langt har fire spillbare figurer blitt avslørt, og i den nyeste traileren introduseres den trolldomssvingende frosketrollmannen Brome for første gang. Sørg for å sjekke ut den fantastiske traileren nedenfor.