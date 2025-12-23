Absolum introduserer nye utfordringer, mounts, skins og mer i Threads of Fate-oppdateringen

HQ

Guard Crush og Dotemu har avslørt det nye gratisinnholdet som kommer i Absolums første store oppdatering, som kommer tidlig i 2026. Threads of Fate ser ut til å inneholde mange flere måter å endre løpene dine gjennom landene i Talamh, inkludert mange ekstra utfordringer.

I henhold til et nytt Steam-innlegg fra Absolums utviklere introduserer Threads of Fate Mystic Ordeals: nye måter spillerne kan utfordre seg selv på ved å legge til visse begrensninger i løpene sine og lignende ting. Det er forhåndsdefinerte prøvelser, og spillerne kan også tilpasse sin egen utfordring.

I Threads of Fate vil det også bli introdusert korrupte regioner, som gir deg vanskeligere fiender, men større belønninger på reisen. Elite mounts kan også oppdages på kartet i denne nye oppdateringen, og du vil også kunne låse opp ekstra skins og emotes for dine favorittopprørere via utfordringer eller på Sacred Tree.

Det ser ut til at takket være suksessen til Absolum, vil vi få mer innhold til spillet i fremtiden. Følg med her for flere oppdateringer om det populære roguelike beat 'em up-spillet.