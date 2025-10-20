Absolum solgte over 200 000 eksemplarer i lanseringsuken

HQ

Dotemu, Guard Crush og Supamonks' Absolum har feiret mer enn 200 000 solgte eksemplarer. Spillet, som er starten på en helt ny IP og viser at folk fortsatt har kjærlighet for et gammelt beat 'em up, har imponert både kritikere og fans av sjangeren.

Spillet foregår i en fantasiverden som er overtatt av en ond konge, og du spiller som en av fire karakterer som prøver å ta ham ned. Med tilfredsstillende kombinasjoner og en roguelike-struktur som betyr at du blir bedre for hvert løp, har Absolum imponert over hele linja, og selv om 200 000 eksemplarer kanskje ikke er like mye som de 7 millionene et Battlefield 6 kan omsette, bør det tas i betraktning at dette er en ny IP fra et mindre studio.

Beat 'em ups-sjangeren har også blitt en nisje de siste årene, noe som gjør det desto mer imponerende å se Absolums lanseringsstatistikk. Vi tok en prat med en av stjernene i Absolum, Samatha Beart, på årets Gamescom. Hvis du vil høre dem hyping opp spillet før utgivelsen, kan du sjekke ut hele samtalen vår her.

Ellers kan Absolum finnes på PS4, PS5, Nintendo Switch og PC. Det er ikke noe ord om en Xbox-versjon ennå.