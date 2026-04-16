Absolut Batman-drakten bekreftet for Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Som du uten tvil har forventet og sannsynligvis allerede vet, vil det kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight være fullpakket med et bredt utvalg av Batman-drakter. Noen av dem som allerede er bekreftet, inkluderer Adam Wests ikoniske Batman TV Show-drakt, men vi har selvfølgelig også den klassiske Batman (fra Tim Burtons filmer), den populære The Dark Knight-drakten, den mer spektakulære Batman Ninja-drakten og noe som garantert vil glede mange spillere ... Batman: Arkham-antrekket.

Nå er enda en bekreftet i en ny trailer. Denne er betydelig nyere og kanskje ikke fullt så kjent som de andre, og det er drakten Absolute Batman. Det er en tegneserie, skapt av Scott Snyder, som raskt ble utrolig populær etter debuten i 2024. Her er dynamikken i Gotham City snudd fullstendig på hodet, og Batman selv er en massiv, barsk figur som ikke flommer over av penger (i motsetning til milliardæren Joker i dette universet).

I en video får vi nå se Absolute Batman-drakten, der Scott Snyder selv ser på sin Lego-skapning i all sin prakt - i kamp sammen med Absolute Catwoman. Sjekk den ut nedenfor, og hvis du ikke har lest denne tegneserien ennå, gå og kjøp et eksemplar med en gang, du fortjener det. Du kan takke oss senere.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 22. mai, og vil også komme til Switch 2 på et senere tidspunkt.