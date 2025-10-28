Absolutt Batman-tegner ønsker å se en anime-tilpasning fra Cyberpunk: Edgerunners-studioet

HQ

Med tanke på den enorme suksessen til DCs Absolute -univers og den nåværende uovertrufne populariteten til Batman, trenger vi sannsynligvis ikke vente altfor lenge før noen får sjansen til å adaptere Absolute Batman -tegneserien. Men når den dagen kommer, hvem skal få sjansen, og i hvilken form for underholdning?

Tegneren Nick Dragotta har nylig snakket om dette i en AMA-økt (som FandomWire har lagt merke til), der han forklarer at det finnes et svært velkjent anime-animasjonsstudio som han mener vil være perfekt for oppgaven med å adaptere Absolute Batman.

"Jeg er ikke kjent med det, men jeg vet at DC lager og lisensierer kvalitetsting, så jeg er spent på å se hva som kommer. Personlig vil jeg gjerne se en Studio Trigger-anime av [Absolute Batman]."

DCs flørting med anime er slett ikke noe nytt, ettersom Batman Ninja -prosjektene er veldig populære, så kanskje det finnes en verden der vi får se Absolute Batman i et animeformat fra teamet bak Cyberpunk: Edgerunners. Ville du sett på dette hypotetiske prosjektet?