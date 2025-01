Abu Dhabi kjøper EuroLeague Final Four for 25 millioner euro

HQ

Det er offisielt: EuroLeague 2025 Final Four vil finne sted i Abu Dhabi. Den europeiske toppturneringen i basketball flytter til De forente arabiske emirater for semifinalene, tredjeplassen og mesterskapet, mellom 23. og 25. mai 2025. Det blir fjerde gang basketballfinalen finner sted i Midtøsten, men de andre gangene har vært i Tel Aviv (1972, 1994, 2004), noe som gir mer mening med tanke på at Maccabi Tel Aviv har vunnet mesterskapet seks ganger, hvorav den siste i 2014.

Beslutningen om å flytte Final Four til Abu Dhabi har åpenbart vært økonomisk, selv om det i pressemeldingen også står at det er et svar på "den strategiske ambisjonen om å ekspandere til nye markeder og bygge videre på den 25 år lange suksesshistorien". Ifølge El País vil EuroLeague motta 25 millioner euro fra det arabiske landet hvert år de arrangerer Final Four der, dobbelt så mye som de ville ha fått fra den andre kandidaten, Beograd. Av de 13 interessentene (de stiftende lagene i EuroLeague) var det bare to som stemte imot, Real Madrid og Olympiakos.

"Å bringe Final Four til Abu Dhabi er et ambisiøst prosjekt og en bemerkelsesverdig mulighet til å vise frem EuroLeague-atmosfæren til et nytt og mangfoldig publikum. Samtidig garanterer dette partnerskapet våre lojale fans en ny opplevelse i en av verdens mest moderne og turistvennlige byer", sier Dejan Bodiroga, president i Euroleague Basketball.

Foreløpig gjelder kontrakten bare for ett år, med håp om å gjenta den de neste to årene hvis fansen responderer godt og er villige til å reise til Abu Dhabi for å fylle Etihad Arena, som har en kapasitet på 12 000 sitteplasser. Billettene legges ut for salg 26. februar.