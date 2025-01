Abylight vil bringe hele Amnesia-serien og SOMA til Nintendo Switch, med både digitale og fysiske utgaver

HQ

Gode nyheter for skrekkfans og Switch-brukere. Frictional Games, utvikleren av spill som SOMA, Amnesia: Collection, Amnesia: Rebirth og Amnesia: The Bunker, har signert en distribusjonsavtale med Abylight (Hyper Light Drifter SE, Citadelum) om å utgi spillene sine på Nintendo Switch. Avtalen inkluderer både digitale versjoner av Soma, Amnesia: The Bunker og Amnesia: Rebirth, samt fysiske utgaver.

Amnesia Collection Soma: The Bunker blir den første tittelen som lanseres etter avtalen, på en dato som ennå ikke er fastsatt i 2025.

