Den 6. september lanserer Capcom Ace Attorney Investigations Collection til Switch, Xbox, PlayStation og PC, som samler Nintendo DS-titlene Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth og Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit. Som den fjerde Ace Attorney -utgivelsen i løpet av fire år, og den andre i 2024, kan selv mangeårige fans se på samlingen med en viss skepsis, så vi grep nylig sjansen til å prøve den selv.

HQ

Som med alle nyoppussede bygninger er det selvfølgelig mange "Ikke rør! Nylig malt"-skilt, så vi kan ikke si så mye om de faktiske sakene i disse forhåndsvisningene - selv om du kan se lange spill av dem på YouTube. Vi kan imidlertid avsløre at til tross for at det er to år mellom de opprinnelige japanske utgivelsene, danner de to spillene en sammenhengende historiebue, og det er bare to uker mellom de respektive hendelsene.

Det hele begynner i det første spillet med et drap på kontoret til selveste Miles Edgeworth, og den dyktige aktoren tar umiddelbart tak i saken. Hvis du har spilt noen av de andre spillene i serien (noe de fleste som er interessert i denne samlingen sannsynligvis har), vet du at Edgeworth er en arrogant, men også svært intelligent rival og venn av den vanlige hovedpersonen Phoenix Wright. Det kjølige hodet hans gjør at han ikke bare kan samle bevis, men også forstå forholdet mellom dem, og bruke dem til å rive fra hverandre vitneforklaringene til de mistenkte, som i det første tilfellet inkluderer en uheldig sikkerhetsvakt og en sporty advokat.

Ace Attorney spillene har alltid bestått av to halvdeler. I den ene delen etterforsket du åsteder, mens du i den andre brukte det du samlet inn som bevis i dramatiske rettssaker. Sistnevnte var helt klart kilden til seriens suksess, mens etterforskningen var mer av et typisk gammeldags eventyrspill der du finkjemmet skjermen etter ledetråder. Som navnet antyder, er denne samlingen mer fokusert på etterforskningsdelen, men heldigvis er det noen forbedringer å finne på dette området.

For det første må du ikke bare samle ledetråder, men også finne sammenhenger mellom de ulike bevisene, noe som igjen kan gi ny informasjon. I stedet for å vente til slutten av etterforskningen med å bruke bevisene dine, må du nå kontinuerlig avhøre vitner, noe som i praksis fungerer som en liten versjon av de vanlige rettsdramaene. Ikke noe av dette er banebrytende - formelen er fortsatt den samme - men alt sammen bidrar til en mer involvert etterforskning der du føler deg mer som en detektiv og mindre som en støvsuger.

Visuelt skiller Ace Attorney Investigations Collection seg fra de andre spillene i serien ved å bruke et tredjepersonsperspektiv, noe som også bidrar til inntrykket av et mer tradisjonelt detektivspill. Det er her den nye remasteren virkelig kommer til sin rett. De tidligere grumsete DS-spritene er nå knivskarpe uten å miste sjarmen, og hvis du savner de pikselerte figurmodellene, kan du aktivere dem i alternativmenyen. Miljøene er av ypperste klasse, og selv om stedene (som blant annet inkluderer et fengsel, et fly og en fornøyelsespark) er overraskende små, er hver skjerm full av interaktive steder og morsomme detaljer.

De to grafiske stilene sammenlignet.

Ace Attorney Investigations Collection inneholder noen bonuser i form av skisser, musikk og et persongalleri, men ellers er det store trekkplasteret selvfølgelig det andre spillet i serien, med undertittelen Prosecutor's Gambit, som hittil bare er utgitt i Vesten som en fanoversettelse. Som navnet antyder, er det fokus på sjakk, blant annet med et nytt minispill kalt Mind Chess. Her flytter du ikke løper og springer, men prøver i stedet å "sette sjakkmatt" motstanderen ved å lese kroppsspråket deres og lure dem til å gjøre glipp som du kan bruke mot dem. Det er egentlig mer som et slags kritisk intervju, så det er passende at den første saken din innebærer å stå ansikt til ansikt med reporteren Tabby Lloyd, som er mistenkt for å ha forsøkt å myrde et utenlandsk statsoverhode.

Saken utvikler seg raskt til en politisk thriller som tilsynelatende også legger kimen til en rekke intriger som ennå ikke er oppklart, og jeg ble veldig imponert over både kvaliteten på gåtene og skrivingen i de første sakene. Kort sagt er det mye å hente for fans av morsom, kreativ historiefortelling, men om de små justeringene i formelen er nok til å overbevise dem som har gått litt lei av de mange Ace Attorney -utgivelsene de siste årene, får du vente med å finne ut til den fullstendige anmeldelsen er publisert om en måneds tid.