Ace Combat 8 viser frem sin nye flerspillermodus i en ny trailer

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Om nøyaktig én måned slippes « Ace Combat 8: Wings of Theve, som byr på luftkamper med moderne jagerfly, komplett med en «Top Gun»-inspirert historie. Men... som et moderne actionspill må det også tilby flerspillermodus, og det er her dagens trailer kommer inn i bildet.

Vi har nå mottatt en ganske omfattende video som viser frem Ace Combat Online, en frittstående flerspillermodus med egne lagringsfiler og andre funksjoner, ikke ulikt oppsettet i GTA Online. Pressemeldingen beskriver premisset:

«Du starter reisen din som en leiesoldatpilot som nettopp er stasjonert på en flybase. Først og fremst – lag en avatar som skal representere deg. Delta i en rekke operasjoner for å tjene belønninger og tilpasse avataren din. Flybasen fungerer som et knutepunkt for spillere som kan romme opptil 100 spillere samtidig. Slå deg sammen med piloter fra hele verden, ta på deg oppdrag sammen og gjør deg et navn som leiesoldatpilot.»

Det finnes to hovedspillmoduser: den ene er «Co-Op Assault», der to lag med fire spillere hver konkurrerer om å fullføre oppdrag og score så mange poeng som mulig. Den andre modusen heter «Co-Op Warfare», der to lag (også her med fire spillere hver) spiller mot hverandre.

I tillegg finnes det andre funksjoner, som tidsbegrensede arrangementer, en lobby, opplåsbare elementer og mye mer. Se videoen nedenfor for en oversikt. Spillet lanseres 2. oktober for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.