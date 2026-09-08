Ace Combat 8: Wings of Theve har den lengste kampanjen i serien

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Vi fikk nylig et første innblikk i flerspillermodusen i det kommende « Ace Combat 8: Wings of Theve, som ser ut til å bli et ambisiøst spill som garantert vil bli populært. For mange (de fleste?) er imidlertid kampanjen seriens største trekkplaster, og det ser ut til at vi kan tillate oss å ha høye forventninger.

I et intervju med Inven (via Automaton) deler Ace Combat-merkevaresjef Kazutoki Kono nå flere detaljer om kampanjen og antyder at den kommer til å bli noe helt spesielt. Hvis du er kjent med serien, vet du sikkert at den japanske versjonen av Ace Combat 3: Electrosphere var enorm og fullpakket med innhold som aldri ble utgitt i Vesten, og at den er den desidert mest omfattende tittelen i serien. Da han ble spurt direkte om hvordan Wings of Theve kan sammenlignes med Electrosphere, svarer han at den førstnevnte på en måte faktisk er større:

«Ace Combat 3 hadde et scenario med flere forgreninger, mens denne tittelen følger en lineær fortelling. Imidlertid har vi i denne lineære kampanjemodusen satset på å pakke inn et stort antall oppdrag, omfattende presentasjon og filmiske mellomsekvenser. I den forstand vil spilletiden fra start til slutt bli den lengste i seriens historie.»

Ace Combat 8: Wings of Theve spillet kommer ut 2. oktober for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.