Ace Combat 8: Wings of Theve vil levere "fotorealistisk gjengivelse av flyet ditt"

Det var under fjorårets The Game Awards at Bandai Namco endelig kunngjorde at det var på tide å vende tilbake til Ace Combat-serien med en åttende del med tittelen Wings of Theve. Dette blir det første nye spillet i serien på sju år, så det har naturlig nok skjedd mye siden den gang.

Nå har Project Aces endelig avslørt litt mer om det og gitt ut en ganske omfattende utviklerdagbok, og de har også lagt ut en pressemelding på PlayStation Blog. Takket være dette vet vi nå mer om hvordan historien fortelles, samt noen detaljer om grafikken :

"For å virkelig fordype hver spiller, utviklet Project Aces en innovasjon for Ace Combat-serien: et førstepersonsperspektiv under historiescener. Nye nivåer av innlevelse er mulig, ikke bare på grunn av dette nye perspektivet, men også det enorme spranget fremover i fotorealistisk gjengivelse av flyet ditt, miljøet og, viktigst av alt, den store, vakre himmelen som bare ber om en kamp."

Historien i Ace Combat 8: Wings of Theve dreier seg om det fiktive landet Sotoas invasjon av den like fiktive Føderasjonen Central Usea, der elitestyrken Wings of Theve naturligvis har en rolle å spille. Skvadronen ledes av den legendariske piloten Rex, og du er hans co-pilot, men når han dør, blir du tvunget til å ta på deg ansvaret som leder og arve kallesignalet hans.

Sjekk ut den imponerende videoen nedenfor fra det som ser ut til å bli et spennende actionspill med fantastisk grafikk.