Ace Frehley, gitarist i Kiss, går bort 74 år gammel Den ikoniske "Spaceman" etterlater seg en arv som var med på å definere rockens mest høylytte æra.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Ace Frehley, grunnleggeren av Kiss og en av drivkreftene bak bandets elektrifiserende opptur på 1970-tallet, er død i en alder av 74 år. Frehley var kjent for sin "Spaceman"-personlighet og sitt eksplosive gitarspill, og bidro til å skape et lydbilde og et image som brakte rocken inn på et nytt territorium. Han døde etter et fall i hjemmet sitt, ifølge rapporter. Han var en viktig del av Kiss' mest berømte år, og vendte senere tilbake til gruppens gjenforening på 1990-tallet og hadde solosuksess med låter som New York Groove. Nå fortsetter hans innflytelse å gi ekko gjennom generasjoner av rockemusikere. Rest in peace, Ace Frehley. Ace Frehley // Shutterstock