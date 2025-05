AceFast AceFit Pro

Det kan ofte føles som om teknologien har møtt en kreativ vegg. Mange konkurrerende produsenter har en tendens til å tilby produkter som ser litt forskjellige ut, og som hver for seg gjør marginalt forskjellige ting. Telefoner ser alle litt like ut, det samme gjør bærbare datamaskiner, hodetelefoner, kameraer, TV-er, høyttalersystemer, ørepropper, og listen fortsetter. Nettopp derfor kan det føles som julekvelden på kjerringa når man ser noe litt uortodoks, og det er akkurat det som er tilfelle med AceFasts AceFit Pro ørepropper.

Dette er True Wireless (TWS) stereo-ørepropper som festes til brukerens hode via en ørekrokdesign som i utgangspunktet vikles rundt brukerens øre og faktisk aldri kommer inn i øregangen. Hvis du ikke er kjent med denne typen design, kan det føles veldig uvanlig å ha på seg til å begynne med, men det har sine fordeler ... og noen få svakheter.

For det første reduserer øreproppene som ikke går direkte inn i øregangen, de negative effektene som kan følge av dette, f.eks. økt opphopning av ørevoks og potensielt til og med hørselsskader. De er også noe sikrere, selv om de ikke føles slik. Det jeg mener er at hvis du slår dem i gulvet mens du tar på deg en jakke eller lignende, vil de ikke forsvinne noe sted, i motsetning til en mer typisk ørepropp som vil fly ut av øret og sannsynligvis lande på gulvet. Haken er at det å ha en passform som hviler på øret og ikke inne i det, betyr at den aldri føles sikker - selv om den er det. Det føles alltid som om den sitter løst og aldri helt på plass, og mangelen på en forseglet passform fører også til at musikken din spilles noe offentlig, samtidig som lyddemping og skikkelig støydemping rett og slett er umulig å tilby.

Så igjen, det er litt av en blandet pose design fra et teknisk synspunkt, som om du er en pendler, kanskje noen som ofte kjører på undergrunnsbaner eller reiser via fly, er støydempingssystemene i AirPods Pro, for eksempel, nesten en nødvendighet. AceFit Pro kan ikke konkurrere på denne fronten, og jeg vil faktisk gå så langt som å si at du vil slite med å høre musikken eller lyden din i støyende omgivelser på grunn av måten disse øreproppene er designet på. Men hvis du befinner deg i mer tilgivende omstendigheter, er lydkvaliteten som disse øreproppene tilbyr, faktisk ganske god og gir en full profil og rekkevidde selv ved middels volum. Igjen, du kan gå høyere og få en enda rikere og mer oppslukende lydprofil, men hvis du er i et offentlig rom, vil alle i nærheten av deg kunne høre lyden disse øreproppene produserer, noe som kanskje motvirker formålet med hva en ørepropp har som mål å oppnå i utgangspunktet, selv om AceFast hevder at de har en retningsbestemt lyd som forhindrer lekkasje.

Men - og dette er den store haken - disse regnes som AceFit Pro, og det betyr at de først og fremst er bygget for fitness. Nå vil lydlekkasjen og mangelen på forsegling bli et problem på et travelt treningsstudio, for eksempel, men ellers er mye av det disse øreproppene gjør svært beundringsverdig. Passformen gjør at du ikke trenger å bekymre deg for dem når du løper eller driver med intense aktiviteter, den lette designen gjør at du kan glemme at du har dem på deg etter en stund, og ørekrokene i silikon med en kjerne av titan og IP54-støv- og vanntett beskyttelse gjør at de er enkle å holde rene og motstår svette. De er i bunn og grunn ideelle til treningsformål, spesielt med tanke på at Pro -modellen koster i underkant av £110, noe som er mindre enn halvparten av hva det koster å kjøpe et par nye AirPods Pro.

Dette leder meg også til noen av de mer unike og subtile designvalgene som AceFast tilbyr her, ting som Apple sannsynligvis ville sett på som den neste store teknologiske innovasjonen hvis AirPods begynte å tilby det. Selve øreproppene har LED-belysning som kan aktiveres etter ønske, noe som vil hjelpe litt med å være synlig under dårlige lysforhold, noe som for Storbritannia er stort sett hele tiden utenom sommeren. Etuiet har et gjennomsiktig lokk med en digital skjerm som gjør at du kan se hvor mye av 100 % ladingen som er tilgjengelig i etuiet, ved hjelp av opplyste tall. Hvis du ønsker å endre fargene på belysningen på enten øreproppene eller etuiet, har den medfølgende appen alle verktøyene for å gjøre dette mulig, og appen er også utrolig strømlinjeformet og enkel å mestre, noe mange konkurrenter ikke er i nærheten av å kunne hevde. Det eneste jeg har å utsette på designet er at USB-C-ladeporten til etuiet er plassert på undersiden, noe som gjør det litt vanskelig å lade den effektivt. Hadde det vært fint om den støttet Qi-lading? Jada, men med tanke på alle de andre funksjonene og den rimelige prisen, kan jeg se forbi det denne gangen.

Vi går videre til batterilevetiden, som jeg synes er veldig konkurransedyktig. AceFast hevder at disse har seks timers lading på øreproppene, og opptil 25 timer totalt med den medfølgende etuiet. Jeg har ikke hatt noen grunn til å tvile på det, og det er mer enn nok til at jeg bare trenger å lade dem opp en gang i uken, og som regel bare i et par timer i beste fall. Så når du kombinerer alt dette med muligheten til å koble til to enheter samtidig, det faktum at øreproppene kan fungere uten å måtte være i nærheten av etuiet, og det subtile utseendet som ikke skiller seg ut og får deg til å se ut som om du hører hjemme på broen på Starship Enterprise, er det mye å sette pris på her. Er berøringskontrollene litt irriterende? Uten tvil. Men når er de ikke det på små dingser som ørepropper? Ta med knappene tilbake!

Alt i alt er AceFast AceFit Pro ørepropper en veldig overbevisende og interessant gadget med mange grunner til å sikre seg et par. Det viktigste å merke seg med disse er at de er bygget for ganske spesifikke omstendigheter og mangler noe av den allsidigheten som faktiske in-ear-ørepropper kan gi. Men hvis du synes det er greit og bor i en roligere del av verden, vil du ikke gå langt feil med disse fitness-øreproppene.