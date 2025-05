Acer Aspire AI 14" (2025)

HQ

Markedet for bærbare datamaskiner, spesielt de som grenser til ultrabooks, har alltid vært tøft, og med introduksjonen av AI har det ikke akkurat blitt bedre.

Aspire AI 14 er Acers bud på hva det bør koste og hvordan det bør gjøres. Og den er pakket inn i et elegant aluminiumsskall, den er så lett og tynn at det ikke føles slik, men i en hverdag der hvert gram må barberes bort, er det nyttig. Til gjengjeld er vi nede i 1400 gram.

Vårt testeksemplar skiller seg på ett vesentlig punkt fra det du finner hos din lokale datamaskinforhandler - den hadde en kjedelig IPS-skjerm i stedet for OLED, og IPS-versjonen er av en eller annen grunn ikke tilgjengelig lokalt. Men med mindre Acer bruker en annen leverandør enn alle andre, bør skjermen gi en flott farge- og brukeropplevelse.

Ellers var resten ganske standard. Vår versjon kom med Intels 258V CPU og en 140V GPU, 14" WUXGA-skjerm med berøring, 32 GB LPDDR5X og 512 GB NVMe. Den nærmeste modellen du kan kjøpe er en utgave med 1 TB harddisk og, som nevnt, OLED, som tilbyr 100 % DCI-P3, 1 ms responstid og, ikke minst, anstendige svart- og fargenivåer - koster rundt £850. Men... 60 Hz i 2025, det er ikke greit etter min mening. Alt under 120 Hz bør ikke selges. Batteriet er på 65 Wh, noe som ikke høres mye ut, men når alt er optimalisert for lavt strømforbruk, bør det gå bra. Det loves opptil 22 timers batterilevetid. Vi fikk 20 timer, men det avhenger mye av hva du gjør med den. Så snart den må jobbe skikkelig, går batteritiden raskt ned.

AI-PC-er er en pussig greie, men i dette tilfellet kjennetegnes de av en egen AI-assistentknapp og en haug med små programmer som i bunn og grunn bare hindrer deg i å gå på nettet og bruke andres tilbud. Et utmerket eksempel er Microsoft Cocreator, som lager generativ AI-kunst som du har mye mer kontroll over, men det lukter fortsatt AI. Selv om det nå finnes en fin OLED-skjerm å vise det på.

Alt med AI bør nevnes i TOPS (Tera Operations Per Second) - og alt høres flott ut: en NPU med 48 TOPS, pluss et grafikkort med 67 TOPS AI. Helt til du innser at RTX 4090-grafikkortet, som nærmer seg tre år gammelt, tilbyr 1300 TOPS. Disse tallene er mer sammenlignbare med en mobilbrikke på steroider. Hvis du jobber mye med AI, er det selvfølgelig fornuftig å gå for noe med et grafikkort som har en TOPS-klassifisering på over 50, men kanskje du bør vurdere en tyngre, men kraftigere bærbar PC.

Vi fikk noen anstendige benchmarks på den - over 2 700 i Geekbench 6 på single core, og Steel Nomad Lite fra 3D Benchmark - som er spesielt laget for denne typen datamaskiner - nådde litt over 3 700. Dette er ganske rimelig og omtrent på nivå med lignende datamaskiner. Multithreading er derimot ikke optimalt, så det trenger vi ikke snakke om, men med denne typen datamaskiner betyr det nok heller ikke så mye. Og den var stort sett på nivå med andre lignende modeller.

Et av stedene der det gir mening, er videosamtaler. Den tilbyr effekter, uskarpe bakgrunner (bedre enn mange webkameraer) og automatisk underteksting for engelsk. Dessverre fikk jeg ikke snakket med noen med en tykk lokal dialekt, selv om det hadde vært morsomt. Både Microsoft og Acer konkurrerer på en måte om samme type AI-systemer, noe som både er morsomt, men også litt rart. De fungerer veldig bra sammen, og uten å være for negativ, kan jeg si at webkameraet trenger litt hjelp. Det overrasket meg litt - spesielt hvis det ikke er mye lys i omgivelsene - men AI-en må bli bedre.

Datamaskinen er designet for å være på nett mesteparten av tiden. Ikke vær redd, den har også lokal AI, men det er også rikelig med tilkoblingsmuligheter. Men mens man har tenkt på det, har man glemt noe mer essensielt - tastaturet. Det er to USB-porter, men ingen Ethernet-tilkobling. Det var nok ikke plass, og plassen er nok grunnen til at tastaturet med en fin hvit bakgrunn er, vel, middelmådig, for å være snill. Det er på nivå med det du får for et nettbrett, og konkurrentene er ikke mye bedre, men jeg skulle ønske noen faktisk ville bruke penger på den primære måten du bruker datamaskinen på. Lyden er så uviktig at man ikke engang gidder å skrive det i spesifikasjonene, og det er nok bra, for du bør bruke datamaskinens Bluetooth 5.3 eller koble til et headset i stedet, for de innebygde høyttalerne er elendige.

Men husk at denne typen datamaskin ikke er beregnet på hardcore gaming. Den er beregnet på seriøse studier og spesielt forretningsbruk, der det er viktig med en lett, svært bærbar datamaskin med produktivitets-AI. Og til tross for de - for klassen - ganske heftige spesifikasjonene, er prisen faktisk ganske rimelig. Alt i alt en ikke dårlig, nesten solid lansering i en produktklasse der det finnes mange alternativer.