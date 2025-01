Acer forbedrer sin håndholdte spill-PC-linje med to nye Nitro Blaze-modeller

HQ

Som en del av CES 2025 har Acer løftet på sløret for en ny serie Nitro Blaze -modeller. Disse håndholdte spill-PC-dingsene er designet for å konkurrere med slike som Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, og lignende, og når det gjelder hva disse nye modellene inkluderer, er de kraftigere dingser som bruker de nyeste AMD-prosessorene og GPU-ene.

De to modellene er kjent som Nitro Blaze 8 og Nitro Blaze 11. Navngivningskonvensjonen kan virke litt feil, men den refererer til skjermstørrelsen for gadgetene, som klokker inn på henholdsvis 8,8" og 10,95", med disse panelene som 144Hz WQXGA-berøringsskjermer også.

Ellers, under panseret, drives begge enhetene på samme måte, med AMD Ryzen 7 8840HS-prosessorer, 16 GB LPDDR5X-minne, opptil 2 TB lagringsplass, AMD Radeon 780M GPU-er som baner vei til Radeon Super Resolution og AMD FidelityFX Super Resolution støtte, med Windows 11 brukt som standard også.

Begge enhetene støtter til og med DTS:X Ultra Audio, har Hall Effect triggere og stricks, et innebygd kickstand, et frontvendt kamera, Wi-Fi- og Bluetooth-alternativer, og flere porter som muliggjør tilkoblinger via USB 4 og USB 3.2.

For øyeblikket lover Acer at disse enhetene vil starte på $899/€999 for Nitro Blaze 8 og $1,099/€1,199 for Nitro Blaze 11 når de debuterer en gang i 2. kvartal.

I tillegg til dette skal Acer også lansere en Nitro Mobile Gaming Controller, som er designet for å ha et plug-and-play-oppsett bygget for mobile dingser opp til 8,3" i størrelse. Den bruker en USB-C-tilkobling, har gummiputer for grep, 18W passthrough hurtiglading, og alt for $69.99/€89.99 når den også debuterer i 2. kvartal.