Acer lanserer 1000 Hz spillmonitor og ny projektor

Acer dro til CES 2026 med et stort antall nye produkter, og her er noen av de mer spillorienterte, selv om det også finnes mange andre interessante alternativer :

Den første er Predator XB273U F6, en 1000 Hz spillmonitor når den er på 720p, med 1400p som vises ved 500 Hz. Det er IPS 1440p, med 95% DCI-P3 og 350 nits lysstyrke, men prisen er foreløpig ukjent. Prisen forventes å ligge på rundt 900 Euro.

En 34" X34 F3 -modell er tilgjengelig som når 360 Hz ved 3440x1440p, men dette er en QD-OLED med 0,03 ms responstid og AMD FreeSync, 500 nits topplysstyrke, 99 % DCI-P3 og 10-biters fargestøtte, og 5 watts høyttalere i rammen. Til OLED-paneler å være, er prisen fortsatt rimelig med 1 200 euro.

På projektorfronten kom Acer med Vero HL1820, 4K HDR, med RGB Laser, som gir deg 106 % BT.2020-fargerom. Ved 1080p klarer den imidlertid 240 Hz med bare 4,2 ms responstid, noe som gjør den fullt funksjonell for moderne spill, og for mer uformell bruk har den en 15 Watt høyttaler.

For enkel installasjon og plassering har den 1,6 x optisk zoom, keystone-korreksjon, HV i alle fire hjørner, og laseren gir opptil 30 000 timers driftstid, kombinert med IP6X-klassifisering som gjør den svært motstandsdyktig mot støv som finner veien inn i elektronikken, en svøpe for alle som har prøvd å ha hjemmekino. Projektoren til 1 500 euro kommer i mars, mens de andre lander i 3. kvartal.