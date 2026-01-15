Acer oppdaterer bærbare gaming-maskiner med nye Intel-prosessorer

HQ

Acer har brukt CES 2026 til å lansere oppdaterte versjoner av sine bærbare gaming-maskiner Predator og Nitro, sammen med en rekke ekstra oppdateringer og naturligvis mye AI-støtte.

De tre hovedmodellene var

-Predator Helios Neo 16S AI

- Acer Nitro V 16 AI

- Acer Nitro V 16S AI

Predator Helios Neo 16S AI har opptil en Intel Core Ultra 9-prosessor 386H og NVIDIA RTX 5070 som støtter Nvidias nye DLSS 4.5-oppgradering, og er plassert inne i et 18,9 mm metallkabinett laget av metall.

Predator har en 16" 1600p OLED-skjerm, 165 Hz, 1 ms med 100 % PCI-D3-dekning.

5. generasjons AeroBlade 3D-viftesystem med termisk pasta i flytende metall håndterer kjølingen, mens minnet er opptil 64 GB DDR5 og opptil 2 TB NVMe-lagring.

Nitro-serien beskrives som "en rekke ytelses- og portabilitetsalternativer for casual gamere og prisbevisste brukere", og har opptil Intel Core Ultra 7-prosessor 355 og samme RTX 5070-grafikkort, men halvparten av minnet, men samme lagringsplass.

De annonserte også en slank modell med nesten samme maskinvare.

Acer