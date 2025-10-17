Acer Predator Triton 14 AI (2025)

Jeg skrev nylig en anmeldelse av Asus' nyeste ProArt 16" workstation laptop og konkluderte med at, til tross for noen hikke her og der, er Windows-baserte MacBook Pro -alternativer i ferd med å få momentum akkurat nå. Hvem skulle trodd at et enda mer kapabelt alternativ ville komme fra Acers spillfokuserte Predator -linje, og fra en Triton...

HQ

Ja, Acer Predator Triton 14 AI (ja, den heter faktisk "AI", noe som er litt ufyselig) er faktisk en av årets største overraskelser, og representerer et kvantesprang fremover for Acers bærbare design og måten ytelse, batterilevetid og meningsfulle funksjoner balanseres på.

Så ja, dette kommer til å bli litt av et kjærlighetsbrev, men før vi kommer så langt, la oss ta en titt på spesifikasjonene :



Intel Core Ultra 9 288V



Nvidia GeForce RTX 5070 (opptil 110 W TDP)



Opptil 32 GB LPDDR5X RAM



Opptil 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSD



14,5" OLED WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 100 % DCI-P3-fargedekning med berøringsstøtte



Man kunne lett si at disse spesifikasjonene i seg selv er en slags juksekode, en snarvei til "the final boss", men det ville være å undergrave alle de andre aspektene ved en normal, semi-profesjonell, semi-gaming-pro laptop-opplevelse. Men for å kort berøre disse grunnleggende bruksaspektene, så er de utrolig kraftige. Først og fremst har Acer nesten forlatt, eller glemt, at de vanligvis er en bastion for den nedlatende designfilosofien som gjør alt som har med gaming å gjøre til det mest uverdige. Nei, dette er rett og slett smakfullt, matt svart og anonymt, til det punktet at det i visse kretser kan forveksles med en ThinkPad. Jeg sier ikke at alle bærbare datamaskiner skal være identiske svarte bokser, men det er hyggelig å se en gaming-laptop som appellerer til noen som er ... vel, voksne.

Legg til en haptisk pekeplate som har Microsoft Pen Support 2.5 og er innrammet av to små LED-striper slik at du bedre kan se hvor den starter og slutter, og et tastatur som klarer å være både ytelsesorientert og seriøst effektivt til hverdagsbruk.

Og så er det skjermen. Vi snakker om et 14,5" OLED-panel i 1800p, som kjører ved 120 Hz, med DCI-P3-fargedekning med berøring og for øvrig et antirefleksbelegg og Calman-verifisert. Jeg hadde ikke mulighet til å utføre en NITS-lysstyrketest denne gangen, men det ville være den eneste virkelige klagen her, for herregud, for et panel, verdig en MacBook Pro 14, og selvfølgelig ekstremt egnet for spill på alle måter.

Så hvor er kompromissene? Kjøling leveres av et dampkammer som dekker både CPU og GPU og er konstruert ved hjelp av Acers egen grafitteknologi. Dette fungerer sammen med to 6. generasjons Aeroblade metallvifter og det Acer kaller "Vortex Flow". Det smarte her er at du kan presse maskinen ganske langt før hele systemet slår inn, og selv om både støy og varme gjør seg gjeldende under spesielt langvarig arbeidsbelastning og spilling, er det nettopp denne doble identiteten som virkelig får det hele til å fungere.

Legg til en kampvekt som i denne konfigurasjonen ligger på rundt 1,6 kilo, og en batterilevetid som for vanlige oppgaver ligger på mellom seks og åtte timer, så har vi noe som er nær ved å være uten de nevnte kompromissene. Ok, og nå til testresultatene :

GeekBench 6:



Enkeltkjerne: 2799



Flere kjerner: 11156



Geekbench AI: 6252



3DMark:



Time Spy: 8498



Steel Nomad: 2094



Individuelle spill:



Shadow of the Tomb Raider (1080p, Ultra): 51 bps med Ray Tracing



Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 131 bps med DLSS og strålesporing



Jeg vil aldri påstå at jeg kan gå like mye i dybden som Kim, og min umiddelbare testpakke er ikke like kompleks, avansert eller mangfoldig. Jeg vil imidlertid si at jeg virkelig har blitt blåst bort av Triton 14 AI på nesten alle parametere. Ja, jeg er klar over at mange kanskje leter etter bærbare datamaskiner som er enklere å oppgradere, men så vidt jeg kan se, kan du bare bytte ut M.2 og Wi-Fi-kortet. Når det er sagt, er dette virkelig en tusenkunstner som imponerte meg hele veien.