Vi har alle hørt historien om Achilles, eller i det minste det grunnleggende. Han var den største helten i gresk mytologi og hovedpersonen i Homers ikoniske verk Iliaden. Han ble dyppet i elven Styx av sin mor Thetis og var så godt som udødelig og usårbar, bortsett fra den berømte hælen, den lille detaljen som til slutt førte til hans undergang. Han ble drept med en pil gjennom hælen av Paris, prins av Troja. En ganske unyttig og ulogisk måte å dø på, spør du meg, men det er slik legenden forteller.

I Achilles: Legends Untold kastes vi umiddelbart inn i den trojanske krigen, og vi inntar selvsagt hovedrollen som den legendariske helten. Siden det er en krig, hersker det kaos allerede i spillets tutorial, som er ganske enkel, helt til du møter hans eventuelle morder Paris i en tidlig sjefskamp. Han er veldig sterk, og akkurat som han gjør i legenden, dreper Paris helten vår her, ikke med en velrettet pil gjennom hælen, men ved ganske enkelt å banke dritten ut av ham til livsmåleren er tom. Jeg gjør meg klar til å starte hele kampen på nytt mot det som ser ut til å være en fryktelig sterk motstander, men det blir raskt klart at det faktisk ikke forventes at du skal vinne her. Akilles dør akkurat som tiltenkt og våkner opp et øyeblikk senere forvirret og desorientert, litt som etter en bytur i ungdommens glade dager.

Akilles er riktignok død og har havnet i dødsriket, men han skjønner snart at dette ikke er slutten på historien hans. Han får nemlig sjansen til å vende tilbake til de levendes rike og omskrive historien, hvis han klarer å beseire alle skrekkene som lurer i underverdenen, vel å merke. Ingen enkel oppgave, med alt fra skjeletter, skorpioner og katter som prøver å komme i veien. Ok, kattene er helt ufarlige i motsetning til det meste annet og det er noe uklart hva de egentlig gjør nede i dødsriket, i egyptisk mytologi var det katter som voktet dødsriket og det kan være noe lignende her, jeg vet ikke helt sikkert. Sannsynligvis er det en slags straff. Du kan klappe dem, og det ser ikke ut til å ha noen som helst konsekvenser.

Achilles: Legends Untold er støpt i Soulsborne-malen med alt det innebærer. Som den Souls-veteranen jeg fortsatt anser meg selv for å være i dag, er det noe som i utgangspunktet føles positivt og gjør at jeg gleder meg til å ta fatt på eventyret. Noe jeg liker med disse spillene er utfordringen og at du ikke bare konkurrerer mot spillene, men også i stor grad mot deg selv og din egen psyke. Det er imidlertid verdt å nevne med en gang at det ikke er på langt nær så vanskelig som Souls-spillene og mye mer tilgivende, men du får likevel juling fra tid til annen. Ellers er det mye som definitivt er påvirket eller mer eller mindre direkte kopiert fra Dark Souls, oppgradering av evner og egenskaper er veldig likt, og i stedet for bål som fungerer som sjekkpunkt, er det i stedet Shrine of Hades som fungerer på akkurat samme måte. Det vil si at du kan hvile og gjenvinne helsen din, stige i nivå og teleportere deg mellom de ulike helligdommene du finner underveis. Men akkurat som i Dark Souls, Elden Ring og så videre, skjer dette på bekostning av å gjenopplive alle fiendene du har drept i området. Det er selvfølgelig også ved den siste som aktiveres at du må starte reisen på nytt hvis du dør.

I 2010 ville jeg kanskje ha syntes at Achilles: Legends Untold hadde vært et ganske kult spill. Nå som vi nærmer oss 2024, er det definitivt ikke det, dessverre. I sine beste øyeblikk ser det ut som et greit Xbox 360-spill. Underverdenen er stedvis ganske pent laget, og noen av teksturene og miljøene er absolutt ikke fryktelig stygge, men Achilles og alle karakterene er ikke særlig godt laget i det hele tatt, dette er mer som animasjon av Playstation 2-kvalitet, noen ganger er det til og med latterlig dårlig på det punktet. For eksempel når Achilles bøyer seg ned for å klappe en katt og klapper den en desimeter over hodet med en stiv, pikselert hånd. Nei, Dark Point Games har selvfølgelig ikke hatt de samme økonomiske ressursene som From Software, men det er likevel ikke godkjent i 2023, tenker jeg. Det finnes tross alt indiespill med et ikke-eksisterende budsjett som er flottere.

Hvis du har spilt Dark Souls eller Elden Ring for den saks skyld, vil mekanikken føles veldig kjent for deg. Det er praktisk talt identisk når det gjelder oppsett. Tunge angrep med høyre avtrekker. Lette, raske angrep med RB-knappen, ruller/dukker med B og så videre. Det føles veldig kjent, og det gjør det lett å komme inn i uten noen spesiell startdistanse. Kontrollen er imidlertid ikke på langt nær så rask som i Souls-spillene, og den føles generelt litt stiv. Jeg føler nesten hele tiden at det er en liten forsinkelse, det ser ikke ut til å spille noen rolle om jeg bruker kablet eller trådløs kontroll i dette tilfellet. Spesielt B-knappen, som du ruller og unnamanøvrerer med, er til tider litt upålitelig, og det er spesielt vanskelig å styre unnvikelsesmanøvrene dine. For det meste er ikke dette noe problem, men når du møter raskere og farligere sjefer, kan det oppstå problemer. Kameraet kan heller ikke påvirkes, det kan ikke endres på noen måte, men du må holde deg til den vinkelen som utvikleren har bestemt her. Dette er vanligvis ikke noe stort problem siden det er fleksibelt, men det hadde vært fint å kunne styre det etter egen smak.

Da jeg var liten var jeg ganske fascinert av gresk mytologi, muligens på grunn av at jeg så Disneys Herkules omtrent 1000 ganger på ett år da jeg var ti år gammel. Jeg synes historien om Akilles' andre sjanse i livet er interessant, og det er helt klart det som driver spillet fremover. Det er i stor grad en Souls-klone, men det har likevel sin egen identitet ved at det forteller en ny historie om Akilles. Resten er dessverre ingen fulltreffer, det er gøy å slå i hjel noen timer og hacke seg gjennom underverdenen, men det er neppe noe jeg kommer tilbake til. Liker du Souls-inspirerte spill, kan det absolutt være verdt å prøve, men det er vanskelig å anbefale å betale full pris for det.