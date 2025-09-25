Achraf Hakimi nekter for voldtektsanklagene, og sier han har blitt feilaktig anklaget

HQ

Achraf Hakimi, sjetteplass i Ballon d'Or for sitt defensive arbeid i Paris Saint-Germain, har uttalt seg etter å ha blitt tiltalt av påtalemyndigheten for voldtekt. Han ble anklaget for voldtekt av en 24 år gammel kvinne i februar 2023. I august i fjor ba påtalemyndigheten i Nanterre om at den marokkanske fotballspilleren skulle stilles for en straffedomstol. Hvis de finner at det er nok bevis til å stille ham for retten, kan han risikere 15 års fengsel.

I et nylig publisert intervju på Clique nekter Hakimi nok en gang for anklagene, og sier at han er offer for løgner og utpressing. Kvinnen sier at Hakimi, etter å ha møtt henne på Instagram, begynte å kysse og ta på henne uten samtykke, og tvang henne til å ha sex.

Hakimi, som skilte seg fra skuespillerinnen Hiba Abouk kort tid etter at han ble anklaget i februar 2023, sa at det er veldig vanskelig for ham. "Det sårer familien min, barna mine, som er unge og ikke vet hva Internett eller lesing er. Jeg vet at de på et eller annet tidspunkt i livet kommer til å lese ting, og for meg er det ikke smakfullt å se at det er skrevet noe om faren deres, og at det i tillegg er en løgn, og sannheten er at jeg ikke ønsker det for dem".

Hakimi sier at han stoler på rettferdigheten og har samarbeidet med politiet, i motsetning til anklageren, og beklager hvordan pressen snakker uten å vite og skader hans verdighet ved å hevde at han blir feilaktig anklaget. "Jeg tror det er mange mennesker i fotballverdenen som utnytter oss. Og hvis du ikke har folk rundt deg, skjer slike ting med deg. Nå er kretsen min så liten at jeg ikke slipper noen inn der."