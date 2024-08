Action og intriger kommer til Roma i Mafia Wars

I den nyeste filmen fra Saban Films og The Motus Studios, Mafia Wars står stjernene Tom Welling og Cam Gigandet på hver sin side i en voldelig narkotikakrig som utspiller seg i Roma.

Welling blir løslatt fra fengsel i Italia etter at kausjonen er betalt, og får i oppgave å gå undercover i Gigandets narkotikaoperasjon for å stoppe planene hans fra å bli realisert - og for å fortjene sin sanne frihet og billett ut av landet i prosessen.

HQ

Blod for blod og kuler for bomber - dette ser ut til å bli et adrenalinfylt eventyr for fans av dystre, tøffe, moderne actionfilmer.