Actionfylt Terminator 2D: No Fate gameplay vist i lanseringstraileren

HQ

Det er ikke bare The Game Awards vi har å se frem til på fredag, for da kommer også en av årets siste utgivelser, nemlig det utrolig vakre Terminator 2D: No Fate (som nylig ble forsinket med noen uker). I stedet for å prøve lykken med lyspistoler, førstepersons-action og lignende, er dette et utpreget retroinspirert actionspill som er designet for å se ut slik vi husker at spillene så ut på Mega Drive og Super Nintendo.

Her får vi spille både Sarah Connor og T-800 og hjelpe dem i kampen for å ødelegge Skynet før atomkrigen som vil utslette oss alle begynner, i tillegg til å lede den fremtidige motstandsbevegelsen som John Connor. Spillet ser ekstremt variert ut, og vi synes vi kan se tydelig inspirasjon fra Contra III (Super Probotector i Europa), og det finnes definitivt verre forbilder enn det.

Lanseringstraileren for spillet har nå blitt sluppet, og du finner den nedenfor. Det vil være tilgjengelig 12. desember for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Vi kommer selvfølgelig til å anmelde det.