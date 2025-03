Actionstjernen Richard Norton er død

HQ

Den australske kampsportlegenden og Hollywood-ikonet Richard Norton har gått bort i en alder av 75 år. Nyheten ble kunngjort av hans kone, Judy Green, i et innlegg på sosiale medier.

Norton var et velkjent navn i actionfilmverdenen, og medvirket i over 80 produksjoner, ofte sammen med legender som Chuck Norris og Jackie Chan. I den siste delen av karrieren trente han også andre skuespillere og bisto med kampkoreografi på store filmer som Mad Max: Fury Road og Suicide Squad.

Han var en mann som virkelig visste hvordan han skulle dele ut juling, og han hadde dyp ekspertise i flere kampsporter, blant annet et 10. dan svart belte i Zen Do Kai og et 6. dan svart belte i brasiliansk jiu-jitsu. Han jobbet også som livvakt for stjerner som ABBA, David Bowie og Paul McCartney.

Flere prominente skikkelser i bransjen har uttrykt sin sorg over Nortons bortgang, deriblant Robert Patrick, som beskrev ham som et "enestående individ" og fremhevet hans innflytelse i kampsportmiljøet.

Hvil i fred.