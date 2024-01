Activision anklaget for å diskriminere "gamle, hvite menn"

HQ

Den siste tiden har det dukket opp noen virkelig skremmende historier etter at Activision endelig ga Bobby Kotick sparken som administrerende direktør. Det har kommet en rekke rapporter om sexisme og rasisme fra tidligere og nåværende utviklere, og nå har en ny rapport avslørt at Activision ikke engang ser ut til å begrense diskrimineringen til visse minoriteter.

Law360 skriver nemlig at en tidligere leder i Activision nå vil saksøke forlaget for aldersdiskriminering og brudd på delstaten Californias lov om beskyttelse av varslere.

Søksmålet kommer fra en 57 år gammel teknologileder som var ansatt i Activision mellom 2014 og sommeren 2023, og i søksmålet hevdes det at Kotick kom med uttalelser på en lederkonferanse der han avslørte at "problemet" i selskapet var at "det er for mange gamle, hvite menn."

I søksmålet heter det videre at to hvite ledere forlot selskapet som følge av Koticks påstander, og at saksøkeren var aktuell for en av jobbene deres før han til slutt ble forbigått til fordel for en ung, ikke-hvit ansatt. Saksøkeren hevder videre at den nye ansatte, som ble hans sjef, skapte et fiendtlig arbeidsmiljø, kritiserte produksjonen hans og begrenset lønnsøkningen hans, som var basert på fortjeneste for året.

En annen kvinnelig ansatt skal også ha klaget til HR-avdelingen på at den samme lederen begrenset hennes merittbaserte lønnsøkning på grunn av falske, ærekrenkende uttalelser.

Etter å ha bedt om at klagerens beskyldninger skulle undersøkes uavhengig, skal han ha blitt "ignorert og ikke tatt på alvor."

Saksøkeren krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, skade på karrieren, skade på omdømmet, følelsesmessig stress og urettmessig oppsigelse.

Takk, GamesIndustry.biz.