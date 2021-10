Activision ba en gang Suda51 om å lage et spill basert på Deadpool

HQ

Forrige tiår bød på en rekke interessante superheltspill i form av blant annet Marvel's Spider-Man og Batman: Arkham City for å nevne noen få. Men faktisk kunne enda et spill ha blitt føyet til denne listen hvis tingene hadde utartet seg en smule annerledes.

I et intervju med VGC forteller den eksentriske spillskaperen Suda51 at han for en del år siden ble kontaktet av Activision som ønsket at han skulle lage et Deadpool-spill.

"Here's something a lot of people probably don't know. Over a decade ago, I was actually approached by Activision at one point to make a Deadpool game. It was sometime after the first No More Heroes came out. Obviously, that plan never came to fruition, and it fizzled out in the initial planning stages but I had some really cool ideas for it at the time."

Deadpool er kjent som en morsom og ironisk antihelt, så han hadde umiddelbart passet perfekt inn i Suda51s overdrevne univers. Det ble dog High Moon Studios som til slutt stod bak spillversjonen av Deadpool. Det spillet kom i 2013, tre år før karakteren fikk sitt helt store gjennombrudd takket være filmen med Ryan Reynolds i hovedrollen.

Suda51s seneste spill, No More Heroes 3, kom i august til Nintendo Switch. Ingar ga det 5 av 10 i sin anmeldelse.