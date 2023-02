Activision Blizzard Administrerende direktør kan forbli hvis Microsoft-avtalen faller gjennom

HQ

Activision Blizzard CEO, Bobby Kotick dukket nylig opp på Fox Business' Network show for å diskutere emner, inkludert fusjonen. Han sa at Activision Blizzard ser CMA som den "eneste virkelige potensielle veisperringen" i Microsofts oppkjøp av selskapet.

Kotick holdt fast ved sin holdning om at reguleringsorganene ikke forstår spillindustrien, og sa at teorier om at Call of Duty-franchisen ville bli eksklusiv for Xbox-økosystemet var "ikke en rettferdig bekymring i det hele tatt".

Han sa: "Sony er ikke på telefonen til oss - faktisk returnerer de ikke telefonsamtalene våre.""Jeg vet ikke at vi er så verdifulle som de kanskje har representert for regulatorene vi er."

Analytikere forventer, til tross for CMAs motstand, at fusjonen er nær godkjenning, men i det usannsynlige tilfellet at den faller gjennom, gjorde Kotick det klart at han sannsynligvis vil fortsette som administrerende direktør i den massive spillutgiveren.