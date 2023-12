Activision Blizzard betaler 54 millioner dollar i erstatning etter forlik om seksuell trakassering

HQ

Det har stormet rundt Blizzard en stund, ettersom det har blitt rapportert om seksuell trakassering hos spillgiganten. Det har selvfølgelig ikke gått upåaktet hen, og nå har Blizzard endelig gått med på et forlik og betaler hele 54 millioner dollar i erstatning.

45 millioner dollar skal gå til kvinnene som har blitt trakassert og diskriminert lønnsmessig. Det resterende beløpet skal utbetales til en gruppe organisasjoner som jobber med de aktuelle problemstillingene. Det er mye penger, og det sies også å være det største forliket i Californias historie.

Activision Blizzard selv sier dette om saken:

"Vi verdsetter mangfold og streber etter å skape en arbeidsplass som er inkluderende for alle. Det er ingen plass i vårt selskap eller vår bransje, eller i noen annen bransje, for seksuelt misbruk eller trakassering av noe slag. Vi tar alle anklager på alvor og undersøker alle påstander. I saker som gjelder dårlig oppførsel, har vi iverksatt tiltak for å løse problemet.

DFEH inneholder forvrengte, og i mange tilfeller falske, beskrivelser av Blizzards fortid. Vi har vært svært samarbeidsvillige overfor DFEH gjennom hele etterforskningen, og vi har blant annet gitt dem omfattende data og rikelig med dokumentasjon, men de nektet å informere oss om hvilke problemer de så. De var lovpålagt å foreta en grundig undersøkelse og diskutere med oss i god tro for bedre å forstå og løse eventuelle krav eller bekymringer før de gikk til søksmål, men det gjorde de ikke. I stedet skyndte de seg å sende inn en uriktig klage, noe vi vil bevise i retten. Vi er opprørt over DFEHs forkastelige oppførsel, der de trekker inn i klagen det tragiske selvmordet til en ansatt hvis bortgang ikke har noen som helst betydning for denne saken, og uten å ta hensyn til hennes sørgende familie. Selv om vi synes denne oppførselen er skammelig og uprofesjonell, er det dessverre et eksempel på hvordan de har opptrådt gjennom hele etterforskningen. Det er denne typen uansvarlig oppførsel fra uansvarlige statlige byråkrater som driver mange av delstatens beste bedrifter ut av California.

Det bildet som DFEH tegner, er ikke dagens Blizzard-arbeidsplass. I løpet av de siste årene, og også etter at den første etterforskningen startet, har vi gjort betydelige endringer for å forbedre bedriftskulturen og gjenspeile større mangfold i ledergruppene våre. Vi har oppdatert de etiske retningslinjene våre for å understreke at det ikke skal forekomme gjengjeldelse, vi har utvidet interne programmer og kanaler der ansatte kan rapportere om overtredelser, inkludert "ASK List" med en konfidensiell hotline for integritetsspørsmål, og vi har opprettet et team for medarbeiderrelasjoner som skal undersøke bekymringer fra ansatte. Vi har styrket vårt engasjement for mangfold, rettferdighet og inkludering og slått sammen ansattnettverkene våre på globalt nivå for å gi ytterligere støtte. Ansatte må også gjennomgå regelmessig opplæring i antitrakassering, noe de har gjort i mange år.

Vi legger ned mye arbeid i å skape rettferdige og givende kompensasjonspakker og retningslinjer som gjenspeiler vår kultur og virksomhet, og vi bestreber oss på å betale alle ansatte rettferdig for likt eller tilnærmet likt arbeid. Vi iverksetter en rekke proaktive tiltak for å sikre at lønnen er basert på ikke-diskriminerende faktorer. Vi belønner og kompenserer for eksempel ansatte basert på deres prestasjoner, og vi gjennomfører omfattende opplæring i antidiskriminering, også for dem som deltar i avlønningsprosessen.

Vi er sikre på at vi kan dokumentere at vi er en likestilt arbeidsgiver som fremmer en støttende, mangfoldig og inkluderende arbeidsplass for våre ansatte, og vi er fast bestemt på å fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Det er synd at DFEH ikke ønsket å gå i dialog med oss om hva de mente å se i sin undersøkelse."