Activision Blizzard: Black Ops 6 er "det største Call of Duty noensinne"

Allerede da Call of Duty: Black Ops 6 ble utgitt, avslørte den offisielle sosiale mediekontoen til serien at premieren var ekstremt vellykket og satte rekorder i alle hovedparametrene. Nå har det gått en måned siden den gang, og Activision Blizzard syntes tydeligvis det var på tide å oppdatere oss om hvordan det går med spillet.

De kunngjør nå via seriens offisielle trådkonto at Black Ops 6 er "det største Call of Duty noensinne". Og ikke bare etter en beregning, men spillet har hatt flest spillere, flest timer spilt og flest kamper i løpet av den første måneden.

Dette skal feires med en såkalt 2XP Weekend, som starter i morgen (27. november), hvor de også har noen andre overraskelser på lager. Benytt anledningen til å klatre ekstra raskt i nivå, og hvis du ikke har begynt ennå, er dette et godt tidspunkt å gjøre det på. Og ikke glem at Black Ops 6 er inkludert i Game Pass-abonnementet ditt.